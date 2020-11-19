По 49% респондентов высказались за и против карантина выходного дня, - опрос

19 ноября, 2020, 12:01

В то же время, согласно опросу, 85% украинцев знают о том, что Правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом

Об этом сообщает группа " Рейтинг ".

Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: половина опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауну), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауну уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

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