Парубий заболел коронавирусом
19 ноября, 2020, 18:02
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил положительный тест на коронавирус
Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.
"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности", - написал Парубий.
Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую ...Опубликовано Андреем Парубием четверг, 19 Ноября 2020
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- Напомним, что 19 ноября бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственный бюро расследований. Парубия вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2013-2014 годах.
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