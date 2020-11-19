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Espreso.tvОбществоПарубий заболел коронавирусом

Парубий заболел коронавирусом


фото: rada.gov.ua
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил положительный тест на коронавирус

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности", - написал Парубий.

Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую ...

Опубликовано Андреем Парубием четверг, 19 Ноября 2020

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