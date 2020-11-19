Определились все участники "финала четырех" Лиги наций

19 ноября, 2020, 00:13

Национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании сыграют в "Финале четырех" Лиги наций-2020

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Финал четырех" примет победитель квартета А1 - Италия. Матчи состоятся осенью 2021-го года. Пары определит слепой жребий. Победители полуфиналов выйдут в финал, а национальные команды, которые проиграют - в очной встрече за 3 место.

За трофей Лиги наций поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Получит ли победитель право квалифицироваться на Чемпионат мира-2022 в Катаре - пока неизвестно.

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