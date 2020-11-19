 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОпределились все участники "финала четырех" Лиги наций

Определились все участники "финала четырех" Лиги наций


фото: Getty Images
Национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании сыграют в "Финале четырех" Лиги наций-2020

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Финал четырех" примет победитель квартета А1 - Италия. Матчи состоятся осенью 2021-го года. Пары определит слепой жребий. Победители полуфиналов выйдут в финал, а национальные команды, которые проиграют - в очной встрече за 3 место.

За трофей Лиги наций поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Получит ли победитель право квалифицироваться на Чемпионат мира-2022 в Катаре - пока неизвестно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать