Определились все участники "финала четырех" Лиги наций
19 ноября, 2020, 00:13
Национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании сыграют в "Финале четырех" Лиги наций-2020
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Финал четырех" примет победитель квартета А1 - Италия. Матчи состоятся осенью 2021-го года. Пары определит слепой жребий. Победители полуфиналов выйдут в финал, а национальные команды, которые проиграют - в очной встрече за 3 место.
За трофей Лиги наций поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Получит ли победитель право квалифицироваться на Чемпионат мира-2022 в Катаре - пока неизвестно.
- Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6: 0.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что в проигранном Испании 0: 6 матчи Лиги наций его команде ничего не удавалось .
- 18 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2: 3 .
- В другом матче сборная Литвы победила Казахстан со счетом 2: 1 и сохранила место в дивизионе C Лиги наций.
- 18 ноября сборная Сербии разгромила Россию со счетом 5: 0 в 6-м туре Лиги наций.
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