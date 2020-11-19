Окружной админсуд рассмотрит иск о замене председателей правления и наблюдательного совета ПриватБанка
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Согласно сообщению, суд просят признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины (НБУ), которая состоит у не направлении в наблюдательный совет ПриватБанка требования о замене председателя правления Петра Крумханзла и председателя наблюдательного совета Шэрон Иски.
В то же время, истец просит ОАСК обязать НБУ направить в ПриватБанк требование об освобождении соответствующих руководителей за не обеспечение ими, по мнению истца, надлежащего выполнения своих должностных обязанностей, что привело к нарушению банком требований законодательства.
Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.
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