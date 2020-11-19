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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: к концу недели доллар немного вырос в цене

Официальный курс: к концу недели доллар немного вырос в цене

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 ноября 2020 на отметке 28,13 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 18 ноября курс составил 28,11 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 19 ноября установлен на уровне 33,36 грн / евро. По состоянию на 18 ноября курс составлял 33,40 грн / евро.

На наличном рынке 19 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,25, продают - по 28,35 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,40 грн / $, продажи - в пределах 28,34-29,20 грн / $.

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