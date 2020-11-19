Новые ресурсы в ракетные программы не вкладывались, - Турчинов об армейской политике Зеленского

19 ноября, 2020, 21:51

Турчинов прокомментировал недавние заявления президента Владимира Зеленского о развитии ракетной и других оборонных программ в Украине

Об этом в программе "Красные линии с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Во-первых, все о чем говорил Зеленский, так он к этому не имеет никакого отношения. Все эти проекты отрабатывались во времена пятого президента Порошенко. Я непосредственно занимался ракетными программами. Последние удачные пуски состоялись в начале этого года. Но это было сделано благодаря профинансированному нами государственному оборонному заказу на 2019 год. И это последнее, что получила оборонная отрасль в этом вопросе", - сказал Турчинов.

По его словам, после этого новые ресурсы в ракетные программы, в производство артиллерийских снарядов уже не вкладывались.

"И это колоссальная проблема. В программе задействованы крупные предприятия, для которых государственный оборонный заказ был главным источником существования", - добавил Турчинов.