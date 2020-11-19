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Espreso.tvОбществоНезаконно ездил в Крым: Украина запретила въезд российскому актеру Гребенщикову

Незаконно ездил в Крым: Украина запретила въезд российскому актеру Гребенщикову


фото: kino-teatr.ru
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну российскому актеру Кириллу Гребенщикову

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ .

Россиянин прилетел в Борисполь из Минска на съемки, но общение с пограничниками пошло не так, как он рассчитывал.

"Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ТОТ Украины и выезда из нее", - говорится в сообщении.

При этом россиянин отказался признать посещения оккупированного Россией украинского полуострова, но объяснить пограничникам свое пребывание в Крыму в 2019 году также не смог.

Россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года и отправили его обратно в Беларусь.

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