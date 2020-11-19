Направил обращение к Разумкову: Зеленский ответил на петицию о растаможке евроблях

19 ноября, 2020, 16:38

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию с требованием выполнить обещание относительно решения вопроса доступной растаможки и нахождения на территории Украины автомобилей европейской регистрации.

По информации Зеленского, 9 ноября этого года состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором был рассмотрен ряд зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов об изменениях в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и перевозке на таможенную территорию Украины транспортных средств.

По результатам проведенного обсуждения профильным комитетом принято решение подготовить и доработать соответствующий законопроект. С этой целью народные депутаты решили создать рабочую группу под председательством заместителя председателя комитета А. Ковальчука с привлечением к ее работе Кабинета министров.

"Для ускорения решения проблемной ситуации и выработки конструктивных решений с учетом позиций всех заинтересованных сторон мной направлено обращение к председателю Верховной Рады Украины Д. Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив", - подчеркнул Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb