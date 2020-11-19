На Ривненщине нашли зуб молодого мамонта

Об этом сообщает Нобельский национальный парк, которому крестьянин передал свою находку, передает Еспресо.Захид.

Зуб неподалеку мелиоративного канала нашел житель села Морочное Владимир Малайчук, проезжая на подводе. Своей находкой человек поделился с краеведом, работником Нобельского НПП Павлом Дубинцем. Последний предположил, что это - зуб доисторического животного.

Для проверки достоверности и экспертного заключения дирекция Нобельского НПП направила археологическую находку на кафедру физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Экспертиза подтвердила, что это действительно зуб доисторического мамонта.

"Установлено, что это левый верхний моляр второй взрослой смены (М2), который принадлежал молодому Mammuthus primigenius. Это промежуточная (между ранней и поздней) толстоэмалевая форма мамонтов, которая существовала на территории Восточной Европы во второй половине позднего плейстоцена, примерно в интервале 55-27 тыс. лет назад", - отмечают в Нацпарке.

Это первая идентифицированная и исследованная находка подобного типа на территории нацпарка. Возможно, на месте нахождения есть и другие останки древнего животного. Для этого в нацпарке планируют более детально осмотреть и изучить территорию.

А сам зуб доисторического животного, как ценная археологическая находка, займет место в экспозиции историко-природоведческого музея, который создают при Нобельской НПП.

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