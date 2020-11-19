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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине в лицее массово отравились дети: почти 40 пострадавших

На Харьковщине в лицее массово отравились дети: почти 40 пострадавших

В городе Дергачи Харьковской области массово отравились дети. Пострадали 37 учеников Дергачевского лицея №3

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Отмечается, что по данным экстренных сообщений, направленных из учреждений здравоохранения, предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит.

По состоянию на 19 ноября количество заболевших детей - 37, это ученики из разных классов. Все они находятся на амбулаторном лечении в КНП "ЦПМСД Дергачевского района" ДРР.

В учебном заведении проводится эпидрасследование и устанавливается причина отравления детей.

"Организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследование больных и контактных лиц и т.д.", - сообщили в лабцентре.

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