На Харьковщине в лицее массово отравились дети: почти 40 пострадавших

19 ноября, 2020, 17:15

В городе Дергачи Харьковской области массово отравились дети. Пострадали 37 учеников Дергачевского лицея №3

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Отмечается, что по данным экстренных сообщений, направленных из учреждений здравоохранения, предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит.

По состоянию на 19 ноября количество заболевших детей - 37, это ученики из разных классов. Все они находятся на амбулаторном лечении в КНП "ЦПМСД Дергачевского района" ДРР.

В учебном заведении проводится эпидрасследование и устанавливается причина отравления детей.

"Организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследование больных и контактных лиц и т.д.", - сообщили в лабцентре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb