На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение
19 ноября, 2020, 18:48
С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военный
Об этом говорится в сводке пресс-центре штаба ООС.
"19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
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