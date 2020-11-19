На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение

19 ноября, 2020, 18:48

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военный

Об этом говорится в сводке пресс-центре штаба ООС.

"19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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