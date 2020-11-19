 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе в результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение

На Донбассе в результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военный

Об этом говорится в сводке пресс-центре штаба ООС.

"19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать