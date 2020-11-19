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Espreso.tvОбществоМэрия Днипра считает, что область умышленно увеличивает статистику заболеваемости коронавирусом в городе

Мэрия Днипра считает, что область умышленно увеличивает статистику заболеваемости коронавирусом в городе

Руководители Днепропетровской области умышленно увеличивают статистику заболеваемости коронавирусом в Днипре, считает вице-мэр города

Об этом сказал заместитель городского головы Днипра, директор департамента охраны здоровья населения Андрей Бабский, передает пресс-служба горсовета.

"В последние дни областная власть выдает ложную статистику по заболеваемости COVID-19 в Днипре. На вчерашний день областная статистика была подана такая: в Днеипре более 600 случаев заболеваемости COVID-19. Официально заявляю, что эта информация - ложная! Вчера у нас было подтверждено испытаниями 296 случаев. Такая ситуация прослеживается и несколько предыдущих дней. Можно только догадываться, для чего это делается. Руководители области - господин Олийнык и его подчиненные, вероятно занимаются какими-то финансовыми механизмами или злоупотреблениями соПЦР-тестированием. Уверен, что в этом также есть и какая-то политическая составляющая", - заявил Бабский.

Заместитель городского головы также отметил, что в областной статистике существенно занижен показатель выздоровления днипрян. Так, за весь период пандемии заболело 14 035 человек, из них выздоровели 9 800 Областная власть, в свою очередь, дает другую статистику по тем, кто преодолел болезнь - 5 600 человек.

"Всего в городе они "потеряли" 4 200 пациентов, которые уже выздоровели! Они передают эту информацию Министерству здравоохранения, вводя в заблуждение руководство страны. Это может влиять на принятие важных решений в борьбе с COVID-19. Сегодня в городе на лечении 4 246 горожан, дома лечится 3 560, а в стационарах 686 пациентов. Таким образом, 70% заболевших преодолели эту болезнь", - подчеркнул Бабский.

На разную статистику от городского и областного советов обращают внимание и пользователи Facebook, которые задают вопросы и требуют объяснить различие данных.

На странице облсовета в Facebook появилось сообщение председателя облсовета Святослава Олийныка, который прокомментировал ситуацию с достоверностью тестов ПЦР в области.

"Об уровне правды в статистике по заболеваемости COVID-19. С назначением Минздравом около трех недель назад нового директора Днепропетровского областного лабораторного центра господина Вальчука у нас также возникают вопросы к достоверности статистики. Мы встревожены данной ситуацией и считаем это назначение ошибочным", - говорится в сообщении.

При этом Олийнык назвал стиль коммуникации городской власти "хамским и лживым".

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