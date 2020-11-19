Пожары в Луганской области: спасатели не успели вовремя выехать на тушение через системное хищения горючего, - ГБР

19 ноября, 2020, 13:43

Государственное бюро расследований провело обыски у должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по делу о масштабных пожарах в Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В рамках расследования уголовного производства в отношении масштабных пожаров, которые произошли на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, следователями ГБР установлены новые причины, которые могли привести к чрезвычайной ситуации на территории области, - говорится в сообщении.

Так, 17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона, а также провели допросы у работников.

Правоохранители обнаружили и изъяли вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

"Следователи ТУ ГБР городе Краматорске установили, что одной главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищения топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти в каждом структурном подразделении указанного управления с указания руководства были приобретены специальные технические средства - для коррекции одометров автомобилей.

Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а горючее разворовывали. В результате объекты не смогла вовремя выехать для тушения пожаров.

В пресс-службе отметили, что коррупционные действия должностных лиц ДСНС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве. Дело расследуют как служебную халатность, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, пожары на Лганщини вспыхивали в августе. Последняя масштабная пожар начался в конце сентября. Вовремя ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ДСНС).

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