 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМалюська считает, что обжаловать штраф за неношение маски будет дороже, чем оплатить его

Малюська считает, что обжаловать штраф за неношение маски будет дороже, чем оплатить его

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обжаловать штраф за неношение средств индивидуальной защиты в общественных местах будет дороже, чем оплатить его

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски на сумму от 17 тысяч гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги", - сказал министр юстиции.

Малюська напомнил, что Верховная Рада приняла недавно новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях, и теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 грн, который оформлять смогут сразу на месте.

"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - отметил министр.

  • Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-их, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неношение масок в общественных местах.
  • Советник министра внутренних дел Иван Варченко рассказал о штрафах за неношение масок в общественных местах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-0канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать