Малюська считает, что обжаловать штраф за неношение маски будет дороже, чем оплатить его

19 ноября, 2020, 21:31

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обжаловать штраф за неношение средств индивидуальной защиты в общественных местах будет дороже, чем оплатить его

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски на сумму от 17 тысяч гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги", - сказал министр юстиции.

Малюська напомнил, что Верховная Рада приняла недавно новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях, и теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 грн, который оформлять смогут сразу на месте.

"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - отметил министр.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-их, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неношение масок в общественных местах.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко рассказал о штрафах за неношение масок в общественных местах.

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