Лига наций: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
6-й тур
18 ноября
Группа А1
Босния и Герцеговина - Италия 0: 2
Голы: Белотти, 22 Берарди, 68
Польша - Нидерланды 1: 2
Голы: Юзвяк, 6 - Деппа, 77, Вейналдум, 84
Группа А2
Англия - Исландия 4: 0
Голы: Райс, 20 Маунт, 24 Фоден, 80, 84
Бельгия - Дания 4: 2
Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, где Брюйне, 87 - Винд, 17 Куртуа, 86 (пен.)
Группа B1
Австрия - Норвегия 1: 1
Голы: Грбич, 90 + 4 - Запад, 61
Северная Ирландия - Румыния 1: 1
Голы: Бойс, 56 - Бикфалви, 81
Группа B2
Израиль - Шотландия 1: 0
Гол: Соломон, 44
Чехия - Словакия 2: 0
Голы: Соучек, 17 Ондрашек, 55
Группа B3
Сербия - Россия 5: 0
Голы: Радонич, 10 Йович, 25 45 + 1, Влахович, 41, Младенович, 64
Венгрия - Турция 2: 0
Голы: Шигеру, 57, Варга, 90 + 2
Группа B4
Уэльс - Финляндия 3: 1
Голы: Уилсон, 29 Джеймс, 46, Мур, 84
Ирландия - Болгария 0: 0
Группа С2
Армения - Северная Македония 1: 0
Гол: Амбарцумян, 55
Грузия - Эстония 0: 0
Группа С3
Греция - Словения 0: 0
Косово - Молдова 1: 0
Гол: Кастрати, 31
Группа С4
Албания - Беларусь 3: 2
Голы: Чикалеши, 20, 27 (пен.), Манай, 44 - Скавыш, 35, Ебонг, 80
Казахстан - Литва 1: 2
Голы: Аймбетов, 38 - Воробйовас, 40, Новиковас, 90 + 4 (пен.)
- Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6: 0.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что в проигранном Испании 0: 6 матчи Лиги наций его команде ничего не удавалось .
- 18 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2: 3 .
- В другом матче сборная Литвы победила Казахстан со счетом 2: 1 и сохранила место в дивизионе C Лиги наций.
- 18 ноября сборная Сербии разгромила Россию со счетом 5: 0 в 6-м туре Лиги наций.
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