Лига наций: результаты всех матчей среды

19 ноября, 2020, 07:15

Вчера, 18 ноября, были сыграны 18 матчей 6-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

Группа А1

Босния и Герцеговина - Италия 0: 2

Голы: Белотти, 22 Берарди, 68

Польша - Нидерланды 1: 2

Голы: Юзвяк, 6 - Деппа, 77, Вейналдум, 84

Группа А2

Англия - Исландия 4: 0

Голы: Райс, 20 Маунт, 24 Фоден, 80, 84

Бельгия - Дания 4: 2

Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, где Брюйне, 87 - Винд, 17 Куртуа, 86 (пен.)

Группа B1

Австрия - Норвегия 1: 1

Голы: Грбич, 90 + 4 - Запад, 61

Северная Ирландия - Румыния 1: 1

Голы: Бойс, 56 - Бикфалви, 81

Группа B2

Израиль - Шотландия 1: 0

Гол: Соломон, 44

Чехия - Словакия 2: 0

Голы: Соучек, 17 Ондрашек, 55

Группа B3

Сербия - Россия 5: 0

Голы: Радонич, 10 Йович, 25 45 + 1, Влахович, 41, Младенович, 64

Венгрия - Турция 2: 0

Голы: Шигеру, 57, Варга, 90 + 2

Группа B4

Уэльс - Финляндия 3: 1

Голы: Уилсон, 29 Джеймс, 46, Мур, 84

Ирландия - Болгария 0: 0

Группа С2

Армения - Северная Македония 1: 0

Гол: Амбарцумян, 55

Грузия - Эстония 0: 0

Группа С3

Греция - Словения 0: 0

Косово - Молдова 1: 0

Гол: Кастрати, 31

Группа С4

Албания - Беларусь 3: 2

Голы: Чикалеши, 20, 27 (пен.), Манай, 44 - Скавыш, 35, Ебонг, 80

Казахстан - Литва 1: 2

Голы: Аймбетов, 38 - Воробйовас, 40, Новиковас, 90 + 4 (пен.)

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