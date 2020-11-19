Львовский областной госпиталь ветеранов и репрессированных получит кислородное оборудование от Фонда Порошенко

19 ноября, 2020, 18:50

Петр Порошенко во время поездки во Львов посетил областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы. В медицинское учреждение, которое лечит больных коронавирусом, будет поставлено кислородное оборудование, приобретенное Фондом Порошенко. Об этом сообщил генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Кислородную станцию, которая может автономно производить кислород, мы будем использовать как совершенно альтернативный источник кислорода для реанимационных больных", - говорит Максим Прикупенко. Он поблагодарил Порошенко за поддержку медучреждения.

Петр Порошенко "Мы будем делать все для того, чтобы больницы получали кислород. Мы уверены, что каждый кислородный концентратор, каждая станция будет спасать десятки, сотни пациентов. Мы передаем их в надежные руки", - убежден

Пятый президент подчеркнул, что сейчас все усилия и ресурсы государство должно направить на борьбу с коронавирусом, защиту медиков и поддержку людей.

"Те, кто работает с коронавирусными пациентами, должны получать 300% заработной платы. Если врач сейчас получает 8 тысяч, он должен получать 24. Если этого не будет, пусть 5, пусть 10%, но не выдержат и уедут в Польшу, где так же нужны, но там платят другие деньги", - говорит Порошенко.

"Врач должен быть застрахован. Он должен чувствовать, что если государство и власть не заботятся, то народ будет заботиться о них, поскольку речь идет о том, чтобы выжить", - отмечает Порошенко.

"Мы будем требовать созыва внеочередной сессии парламента. Мы будем требовать обеспечения в государственном бюджете уже в этом году расходов на эти направления. Мы будем требовать остановки хищения средств через программы "великого крадівництва". За это перед украинским народом должен быть ответ", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Мы стараемся помогать больницам по всей Украине. В феврале-марте, и врачи могут подтвердить, была ужасная ситуация со средствами защиты, когда были распроданы маски со складов. Ужасная ситуация была и остается с тестами", - напомнил Порошенко.

Пятый Президент считает, что своевременное массовое тестирование и изоляция выявленных инфицированных позволили бы избежать локдауна, который грозит экономическим коллапсом государству.

"Если бы мы протестировали всех, потом ограничили тех, кто получил положительный тест на самоизоляции, то от появления первых тестов до права на выписку, если нет негативных симптомов - 10 дней. Делай выдержку 10 дней - и без каких-либо локдаунов выходного дня, такого удивительного изобретения Зеленского, уменьшим темпы роста эпидемии", - говорит Порошенко.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", кандидат на должность главы Львовской ОТГ Олег Синютка отметил, что городские власти наконец приобрели 10 тысяч тестов по цене 240 гривен. Однако по его информации подобные тесты можно было купить за 170 гривен, то есть городской бюджет переплатил 700 тысяч гривен.

"Как можно на тестировании зарабатывать, воровать 700 тысяч гривен, для меня остается непонятным. Мы должны проводить массовое бесплатное тестирование, но на этом никто не имеет права заниматься коррупцией и взяточничеством", - отмечает Синютка.