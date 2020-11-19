Лукашенко пользуется методами Гитлера: Hockey Sverige о ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси

19 ноября, 2020, 13:54

Шведское издание Hockey Sverige обвинило самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании чемпионата мира по хоккею ради отбеливания репутации своего режим по примеру Гитлера

Об этом говорится в материале обозревателя Монса Карлссона на Hockey Sverige .

По его мнению, Александр Лукашенко, проводя чемпиона мира по хоккею в Минске, преследует те же цели, что и Адольф Гитлер, получивший в 1936 году Олимпиаду в Берлине.

"Спортивная стирка" - это старый прием, когда спортивное мероприятие используется для укрепления репутации или бренда во всем мире. Здесь нет ничего нового. Адольф Гитлер уже делал такое на берлинской Олимпиаде 84 года назад. Аргументы в пользу проведения ЧМ-2021 Беларусь - все та же старая чушь ", - убежден Карлссон.

Он призвал европейские федерации поддержать бойкот чемпионата мира по хоккею, который должен состояться в мае 2021 в Минске.

"В хоккее сейчас свое" спортивное стирка ". Когда весь хоккейный мир закрылся из-за пандемии, в Беларуси продолжали играть как ни в чем не бывало. Лукашенко сказал, что спорт и особенно хоккей - лучшее лекарство от вируса. Но спорт, и особенно хоккей - лучшее лекарство и от постоянно негативного имиджа, который существует у него и его страны. Понятны причины, по которым ФИФА, Международная федерация хоккея и другие проводят соревнования в Беларуси, России, Катаре и других сомнительных странах, - они гарантируют невероятные условия, а спорт расширяет свою аудиторию ", - пояснил Карлссон.

Напомним, 28 октября главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенльов заявил, что чемпионат мира-2021 по хоккею не следует проводить в Беларуси .

12 ноября Президент Украины Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира должен состояться в Латвии и Беларуси .

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