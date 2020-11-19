Лучший боксер мира откажется от чемпионских титулов

19 ноября, 2020, 11:22

Лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес сосредоточится на выступлениях во втором среднем весе

Об этом сообщает DAZN .

По словам тренера мексиканца Эдди Рейносо, в ближайшее время Сауль Альварес сосредоточится на выступлениях во втором среднем весе (до 76,2 кг).

"Сейчас Канело будет сложно боксировать в среднем весе. Единственным логичным поединком в этом дивизионе был бы бой с Геннадием Головкина, но я думаю, что даже ему сейчас будет трудно уложиться в лимит 160 фунтов. Пока мы забудем о выступлениях в среднем дивизионе, а сосредоточимся на том, чтобы стать абсолютными чемпионами во втором среднем весе ", - сказал Рейносо.

Таким образом, Саул Альваерсу придется отказаться от "франчайзингового" титула WBC (Всемирного боксерского совета) и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Нагдаемо, Сауль Альварес следующий бой проведет 19 декабря против чемпиона мира WBA Super во втором среднем весе британца Каллума Смита.

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