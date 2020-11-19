Лопес рассказал, что спасло Ломаченко от нокаута

19 ноября, 2020, 12:55

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что не смог нокаутировать Василия Ломаченко из-за чрезмерной осторожности украинского боксера

Об этом он сказал в интервью YouTube-канала SNOWQUEENLA.

По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) он стремился нокаутировать Ломаченко, однако украинский боксер действовал слишком осторожно.

"Я планировал нокаутировать его. Лома дрался так, как он мог. Многие говорили о том, что было бы, если бы он начал раньше идти в атаку. Если бы он раньше начал делать то, что я позволил ему сделать в нескольких раундах, это была бы другая история. Я бы быстро отправил его в нокаут. Лома понимал, что ему нельзя идти в открытый бой. Он обезопасил себя как мог ", - отметил Лопес.

Вместе с тем он отметил, что был близок к досрочной победы в заключительном раунде.

"В последнем раунде Лома начал идти вперед и действовать. Я понял, что это шанс отправить его в нокаут. Все видели, что в последнем раунде я начал доносить удары и потрясать его. Я знал, что он поражен. Затем рефери остановил бой из-за рассечения . Если бы этого не произошло, то я бы достиг своей цели. По крайней мере он бы стал на колено ", - убежден Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа

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