Лекарство от COVID: Степанов пояснил, какие группы людей вакцинируют первыми
19 ноября, 2020, 20:13
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей
Об этом он сообщил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.
"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы охраны здоровья", - сказал Степанов.
При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.
"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставках такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведении вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.
- Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
- Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.
- МЗ ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставкам вакцины от коронавируса в Украине.
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