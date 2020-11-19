Космическое командование, искусственный интеллект, 16,5 млрд фунтов дополнительно: Джонсон заявил о масштабном реформировании войска

19 ноября, 2020, 20:16

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал программу инвестирования в вооруженные силы страны, которая подается как самая масштабная со времен холодной войны

Об этом сообщает Голос Америки.

Джонсон изложил детали четырехлетнего финансового соглашения. По его словам, оно трансформирует вооруженные силы, развернув их к потенциальным будущим угрозам.

"Со времен холодной войны международная ситуация никогда не была столь опасной и напряженной, как сейчас, и Великобритания должна быть верна нашей истории и стоять рядом с нашими союзниками", - заявил Джонсон.

Джонсон сообщил законодателям, что вооруженные силы получат 16,5 миллиарда фунтов стерлингов сверх текущих планов правительства.

В рамках новых оборонных расходов, в частности, будет создано новое ведомство, которое будет заниматься искусственным интеллектом. Кроме того, предполагается создание космического командования, способного запустить первую британскую ракету до 2022 года.