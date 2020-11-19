Космическое командование, искусственный интеллект, 16,5 млрд фунтов дополнительно: Джонсон заявил о масштабном реформировании войска
Об этом сообщает Голос Америки.
Джонсон изложил детали четырехлетнего финансового соглашения. По его словам, оно трансформирует вооруженные силы, развернув их к потенциальным будущим угрозам.
"Со времен холодной войны международная ситуация никогда не была столь опасной и напряженной, как сейчас, и Великобритания должна быть верна нашей истории и стоять рядом с нашими союзниками", - заявил Джонсон.
Джонсон сообщил законодателям, что вооруженные силы получат 16,5 миллиарда фунтов стерлингов сверх текущих планов правительства.
В рамках новых оборонных расходов, в частности, будет создано новое ведомство, которое будет заниматься искусственным интеллектом. Кроме того, предполагается создание космического командования, способного запустить первую британскую ракету до 2022 года.
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