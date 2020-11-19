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Espreso.tvМирКоронавирус: Грузия продлила до конца года запрет на международные авиарейсы

Коронавирус: Грузия продлила до конца года запрет на международные авиарейсы


фото: reuters
Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 1 января 2021 года

Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире, передает Грузия Online.

"Ограничение на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлено и оно будет действовать до 31 декабря 2020 включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана. Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Грузия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии еще с марта. Правительство сначала пообещал начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Впоследствии этот срок был неоднократно продлен.

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