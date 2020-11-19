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Espreso.tvОбществоКГБ Беларуси внесло редакторов NEXTA в список террористов

КГБ Беларуси внесло редакторов NEXTA в список террористов

19 ноября стало известно, что координаторов протестов в Беларуси, журналистов и политбеженцев Степана Путила и Романа Протасевича добавили в список террористов

Об этом сообщает Белсат в Telegram.

КГБ Белоусе внесло владельца Telegram-канала NEXTA Степана Путила и бывшего главного редактора медиа Романа Протасевича в список террористов.

Оба журналистов обвиняют по статье 293 Уголовного кодекса РБ - массовых беспорядках.

Роман Протасевич успел отреагировать на включение в список террористов в Twitter.

По его словам, за все время существования режима Лукашенко еще ни один его противник НЕ удостаивался такого признания.

 

  • Напомним, Telegram канал NEXTA освещал события революции в Беларуси с самого начала. Именно на нем происходила координации протестов и призывы выходить на марши и забастовки со дня проведения выборов 9 августа.

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