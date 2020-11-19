КГБ Беларуси внесло редакторов NEXTA в список террористов

19 ноября, 2020, 14:53

19 ноября стало известно, что координаторов протестов в Беларуси, журналистов и политбеженцев Степана Путила и Романа Протасевича добавили в список террористов

Об этом сообщает Белсат в Telegram.

КГБ Белоусе внесло владельца Telegram-канала NEXTA Степана Путила и бывшего главного редактора медиа Романа Протасевича в список террористов.

Оба журналистов обвиняют по статье 293 Уголовного кодекса РБ - массовых беспорядках.

Роман Протасевич успел отреагировать на включение в список террористов в Twitter.

По его словам, за все время существования режима Лукашенко еще ни один его противник НЕ удостаивался такого признания.

За всё время существования режима еще ни один противник Лукашенко не удостаивался ТАКОГО признания!



Ой мамочки, как теперь сдержать своё ЧСВ? - Roman Protasevich (@ pr0tez) November 19, 2020

Напомним, Telegram канал NEXTA освещал события революции в Беларуси с самого начала. Именно на нем происходила координации протестов и призывы выходить на марши и забастовки со дня проведения выборов 9 августа.

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