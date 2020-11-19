Гендиректор киевского завода "Радар" получил сообщение о подозрении из-за уничтожения госимущества

19 ноября, 2020, 11:58

Генеральный директор киевского завода "Радар", который входит в состав концерна "Укроборонпром", получил сообщение о подозрении через уничтожение девяти зданий на сумму более 3,6 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, следователи полиции Киева сообщили о подозрении генеральному директору киевского завода "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших тяжкие последствия.

Так, вследствие ненадлежащего исполнения гендиректором своих обязанностей по сохранению и использования госимущества, во время реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил девять зданий, находящихся на балансе завода.

"В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн грн", - подчеркнули в прокуратуре.

В пресс-службе заметили, что устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые могут быть к нему причастны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb