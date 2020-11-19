Гендиректор киевского завода "Радар" получил сообщение о подозрении из-за уничтожения госимущества
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, следователи полиции Киева сообщили о подозрении генеральному директору киевского завода "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших тяжкие последствия.
Так, вследствие ненадлежащего исполнения гендиректором своих обязанностей по сохранению и использования госимущества, во время реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил девять зданий, находящихся на балансе завода.
"В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн грн", - подчеркнули в прокуратуре.
В пресс-службе заметили, что устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые могут быть к нему причастны.
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