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Espreso.tvЭкономикаГендиректор киевского завода "Радар" получил сообщение о подозрении из-за уничтожения госимущества

Гендиректор киевского завода "Радар" получил сообщение о подозрении из-за уничтожения госимущества


фото: gp.gov.ua
Генеральный директор киевского завода "Радар", который входит в состав концерна "Укроборонпром", получил сообщение о подозрении через уничтожение девяти зданий на сумму более 3,6 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, следователи полиции Киева сообщили о подозрении генеральному директору киевского завода "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших тяжкие последствия.

Так, вследствие ненадлежащего исполнения гендиректором своих обязанностей по сохранению и использования госимущества, во время реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил девять зданий, находящихся на балансе завода.

"В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн грн", - подчеркнули в прокуратуре.

В пресс-службе заметили, что устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые могут быть к нему причастны.

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