ЕС предоставит Украине 190 млн евро на охрану и помощь бизнесу и креативному сектору, - посол Маасикас
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"ЕС продемонстрировал солидарность с Украиной перед лицом кризиса пандемии, быстро мобилизовал пакет поддержки на 190 млн евро, что охватывает кризис в области здравоохранения и облегчения социально-экономического положения, в частности для малых и средних предприятий, который также охватывает креативный сектор, уязвимые группы и гражданское общество ", - цитирует издание слова главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.
По его словам, культура и креативность остаются в центре сотрудничества Украины и ЕС, как сам сектор, так и набор взглядов и ценностей, которые, уверен Маасикас, Евросоюз разделяет с украинским народом.
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