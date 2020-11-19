Ермак объяснил свое лечение в "Феофании" невозможностью обеспечить дома необходимый уровень защищенности связи
Об этом Ермак написал в Facebook.
"Эта неделя провел в" Феофании ". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал Ермак.
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Председатель ОПГ добавил, что в определенный период течения болезни его самочувствие ухудшилось.
"Первые дни чувствовал себя нормально. Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше. Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами по "Феофании", - написал Ермак.
Несколько личных впечатлений о заболевании коронавирус. Вот и я попытался удаленную работу. Скажу вам, что лучше ...Опубликовано Андрей Ермаком Среда, 18 ноября 2020 г.
- Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила , что Ермак и Зеленский болеют коронавирусом в легкой форме.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что в Украине не должно быть специальных условий лечения для топ-чиновников и в частности "Феофания" должна быть доступной для всех граждан Украины.
- Движение сопротивления капитуляции анонсировал автомобильный марш к Феофании в годовщину Революции Достоинства.
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