Ермак объяснил свое лечение в "Феофании" невозможностью обеспечить дома необходимый уровень защищенности связи

19 ноября, 2020, 08:20

Больной легкой формой коронавируса председатель Офиса президента Украины объяснил свое пребывание в больнице "Феофания", а не дома невозможностью работать из дома из-за отсутствия нужного уровня защиты связи в жилом доме

Об этом Ермак написал в Facebook.

"Эта неделя провел в" Феофании ". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал Ермак.

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Председатель ОПГ добавил, что в определенный период течения болезни его самочувствие ухудшилось.

"Первые дни чувствовал себя нормально. Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше. Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами по "Феофании", - написал Ермак.

Несколько личных впечатлений о заболевании коронавирус. Вот и я попытался удаленную работу. Скажу вам, что лучше ... Опубликовано Андрей Ермаком Среда, 18 ноября 2020 г.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила , что Ермак и Зеленский болеют коронавирусом в легкой форме.

Ранее президент Зеленский заявлял, что в Украине не должно быть специальных условий лечения для топ-чиновников и в частности "Феофания" должна быть доступной для всех граждан Украины.

Движение сопротивления капитуляции анонсировал автомобильный марш к Феофании в годовщину Революции Достоинства.

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