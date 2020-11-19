Экс-офицер спецназа США признался, что шпионил для России

19 ноября, 2020, 09:18

Мужчина признался, что был завербован в 1996 году и передавал информацию россиянам в течение 1998-2011 годов

Об этом сообщает " Голос Америки " со ссылкой на Минюст США.

Бывший офицер спецназа США Питер Деббинс в среду, 18 ноября, признал себя виновным в сговоре с работниками российской разведки и предоставление им информации о национальной обороне.

Согласно судебным материалам, бывший американский военнослужащий начал сотрудничать с российскими спецслужбами в декабре 1996 года. Вплоть до января 2011 года Деббинс передавал россиянам информацию, касающуюся национальной обороны США, встречался с агентами российских спецслужб и даже периодически бывал в России. В 1997 году российская разведка присвоила Деббинсу агентурный псевдоним, тогда же он подписал заявление, в котором подтвердил, что "желает служить России".

Деббинс вступил в ряды Вооруженных сил США в 1998 году, то есть уже после того, как был завербован российскими спецслужбами. До 2005 года он служил в химических войсках Армии США, а затем перешел в спецназ, став «зеленым беретом". В Минюсте отметили, что идея продолжения военной карьеры Деббинса в спецназе принадлежала российской разведке. В результате тайный агент Москвы долгие годы служил в рядах спецназа, получив звание капитана.

Деббинс предоставлял агентам российской разведки информацию о деятельности химических элементов и подразделений специального назначения, в которых он служил. В 2008 году, после прекращения службы в Армии, он передал российской разведке секретную информацию, касающуюся его службы, а также предоставил имена и личные данные бывших сослуживцев-спецназовцев. Эта информация была нужна россиянам для оценки возможной вербовки других "зеленых беретов"

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"Президент Кеннеди называл" Зеленых беретов "символом прекрасной службы, знаком доблести и отличия. Действия Деббинса стали символом измены, знаком трусости, предательства и измены, - заявил в ходе судебных слушаний Алан Колер-младший, помощник директора отдела контрразведки Федерального бюро расследований, - он дал клятву верности России и тем самым предал свою страну и своих товарищей по спецназа ".

Приговор Деббинсу вынесут 26 февраля 2021. Максимальное наказание, которое грозит по предъявленным ему обвинениям - пожизненное лишение свободы, однако чаще всего федеральные судьи выносят более мягкие приговоры за подобные преступления, учитывая рекомендации "Руководства по вынесению приговоров" и другие факторы.

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