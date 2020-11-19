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Espreso.tvСпортЧемпион мира решил покинуть "Баварию"

Чемпион мира решил покинуть "Баварию"


фото: Getty Images
Защитник мюнхенской "Баварии" Боатенг решил покинуть клуб

Об этом сообщает Goal.

По словам Боатенга, он всегда хотел принять новый вызов.

"Всегда говорил, что хотел бы попробовать что-то новое и принять новый вызов. Я очень хорошо себя чувствую, нахожусь в прекрасной форме и помогал команде в последние месяцы. Об этом говорят и Ганс-Дитер Флик, и мои партнеры по команде. Это самое важное для меня. Когда наступит день расставания, я с гордостью оглянусь назад на годы, проведенные здесь, на множество успехов, которых мы с клубом достигли. Немногим футболистам удается пережить такой опыт. В то же время я смотрю вперед с полной мотивацией и с нетерпением жду того, что произойдет", - сказал немец.

32-летний Боатенг выступает за "Баварию" с 2011-го года. До этого выступал за английский "Манчестер Сити" и немецкие "Гамбург" и "Герту".

В 2014 году вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии.

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