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Espreso.tvОбществоАрабская компания за 32,4 млн грн улучшит Зеленскому интернет в президентском самолете, - "Наши Деньги"

Арабская компания за 32,4 млн грн улучшит Зеленскому интернет в президентском самолете, - "Наши Деньги"


фото: www.pravda.com.ua
Компания Etihad Airways Engineering LLC выиграла тендер на модернизацию станции спутниковой связи в самолете Аirbus 319-115, государственный и регистрационный знаки UR-ABA, заводской номер 3260

Результаты конкурса обнародованы на сайте Рrozorro .

Компания выиграла конкурс, предложив цену услуги в 32,4 млн грн. Конкурентами были ECLIPSE GLOBAL CONNECTIVITY, предложившая цену в 32,5 млн грн, и ООО "БЕЙНЛЕУМИ УКРАИНА" с предложением услуги по 38 млн грн.

По данным проекту "Наши Деньги" , самолет Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA является одним из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, который перевозит топ-чиновников государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Компания Etihad Airways Engineering LLC через Etihad Aviation Group принадлежит правительству столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Модернизацию связи выполнять с использованием американской станции Honeywell JetWave, что обеспечит интернет с использованием стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит / с.

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