19 ноября в прокат выходит лента Сенцова "Номера"
Об этом сообщает " Радио Свобода ".
В Киеве презентовали кинокартину Олега Сенцова "Номера".
Отмечается, что сорежиссером ленты выступил Ахтем Сеитаблаев.
В кинотеатрах картину можно увидеть уже 19 ноября. Между тем актеры и режиссер поделились своими впечатлениями и рассказали о проделанной работе. съемочным процессом
Сенцов рассказал, что руководил съемочным процессом «на расстоянии», находясь все время съемок в заключении в российской колонии в городе Лабытнанги. Сначала пьесу поставили в театре. Впоследствии ее решили экранизировать. Воплотить проект в реальность смогли при поддержке Министерства культуры и информационной политик Украины.
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