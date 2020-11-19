19 ноября в прокат выходит лента Сенцова "Номера"

19 ноября, 2020, 10:19

19 ноября в кинотеатрах начался показ фильма Олега Сенцова "Номера"

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

В Киеве презентовали кинокартину Олега Сенцова "Номера".

Отмечается, что сорежиссером ленты выступил Ахтем Сеитаблаев.

В кинотеатрах картину можно увидеть уже 19 ноября. Между тем актеры и режиссер поделились своими впечатлениями и рассказали о проделанной работе. съемочным процессом

Сенцов рассказал, что руководил съемочным процессом «на расстоянии», находясь все время съемок в заключении в российской колонии в городе Лабытнанги. Сначала пьесу поставили в театре. Впоследствии ее решили экранизировать. Воплотить проект в реальность смогли при поддержке Министерства культуры и информационной политик Украины.

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