Ввозили через ОРДЛО: СБУ разоблачила поставки некачественных российских запчастей для Укрзализныци

18 ноября, 2020, 19:22

Служба безопасности блокировала противоправный механизм поставки в региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, которые ввозились через временно оккупированные территории

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что схема действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки б/у запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Так, по заключению экспертов, своими действиями фигуранты нанесли значительный экономический ущерб АО «Укрзализныця» и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

"Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых ДНР и ЛНР. Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители возбудили дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас во Львове и Киеве проходят обыски у должностных лиц УЗ и в офисах коммерческих структур поставщиков.

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