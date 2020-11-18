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Espreso.tvОбществоВсеукраинский онлайн-форум "Энергонезависимые регионы Украины: как заменить газ, найти инвестиции и стимулировать бизнес"

Всеукраинский онлайн-форум "Энергонезависимые регионы Украины: как заменить газ, найти инвестиции и стимулировать бизнес"

24 ноября 2020 года в 10:00 Госэнергоэффективности под эгидой Минэнерго инициирует широкомасштабный Всеукраинский онлайн-форум "Энергонезависимые регионы Украины: как заменить газ, найти инвестиции и стимулировать бизнес"

Цель - представить общинам государственную политику, действующие и новые законодательные инициативы для замещения импорта традиционных энергоресурсов, разработки и внедрения проектов по повышению энергоэффективности в различных секторах экономики.

Получение энергонезависимости и устойчивое развитие - один из приоритетов Украины. Ключевыми инструментами для этого являются повышение энергоэффективности и развитие «зеленой» энергетики.

Выбранный курс соответствует мировым тенденциям, а также целям Парижского климатического соглашения, Директив ЕС и новой программы ЕС European Green Deal, к реализации которой также планирует присоединиться Украина.

Потенциал «зеленого» финансирования в Украине, по оценкам IFC, может достичь
70 млрд евро до 2030 года. Только за последние 5 лет привлечено 6,7 млрд евро инвестиций в украинский рынок энергоэффективности и "зеленых" проектов.

Замещение импорта газа остается актуальным. В 2019 году Украина использовала почти 30 млрд куб. м газа. Из них более 14 млрд куб. м газа импортировано. На это потрачено около 3 млрд долларов, которые можно было бы сэкономить благодаря местному топливу.

Во времена децентрализации все эти направления приобретают еще большую актуальность для голов громад. Ведь широкое внедрение энергоэффективных и «зеленых» проектов - это:

- активизация экономических процессов;
- экономия затрат на импорт энергоресурсов благодаря развитию биоэнергетики;
- новые рабочие места;
- увеличение поступлений в бюджеты различных уровней;
- удовлетворение энергопотребностей общества;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- успешное прохождение отопительных сезонов;
- и главное - улучшение благосостояния людей.

Программа онлайн-форума - на сайте Госэнергоэффективности: http://www.saee.gov.ua/uk/ online-forum

Организаторы - Госэнергоэффективности под эгидой Минэнерго.

Ключевые темы, которые будут обсуждаться в ходе онлайн-форума:

· Приоритеты государственной политики в сфере энергоэффективности и «чистой» энергетики;
· Новые законодательные инициативы, участие в EU Green Deal, международное партнерство;
· Биоэнергетика как надежный путь замещения газа и решения энергетических и экологических вопросов громад;
· Энергоэффективность как составляющая обеспечения энергонезависимости регионов;
· Особенности реализации и финансирования «зеленых» проектов;
· Экспресс-обзор успешных «зеленых» проектов в регионах.

Онлайн-форум проводится совместно с такими партнерами:

- Украинско-датский энергетический центр;
- Проект GIZ "Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине";
- Представительство Фонда им. Ф. Эберта в Украине;
- Проект UNIDO / GEF UKR IEE "Внедрение стандарта систем энергоменеджмента в промышленности Украины";
- Энергетическая Ассоциация "Украинская Водородная Рада";
- Инициатива UNIDO - PFAN Private Financing Advisory Network.

Информационные партнеры форума:

Ø телеканал "ЕСПРЕСО";
Ø ИА "Укринформ";
Ø Профессиональная ассоциация экологов Украины.

Участие в Форуме бесплатное.

Регистрация участников обязательна! С целью получения доступа к онлайн-трансляции регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/ TcomhwkMXLR2SwnQA

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