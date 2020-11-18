18 ноября, 2020, 18:59

24 ноября 2020 года в 10:00 Госэнергоэффективности под эгидой Минэнерго инициирует широкомасштабный Всеукраинский онлайн-форум "Энергонезависимые регионы Украины: как заменить газ, найти инвестиции и стимулировать бизнес"

Цель - представить общинам государственную политику, действующие и новые законодательные инициативы для замещения импорта традиционных энергоресурсов, разработки и внедрения проектов по повышению энергоэффективности в различных секторах экономики.



Получение энергонезависимости и устойчивое развитие - один из приоритетов Украины. Ключевыми инструментами для этого являются повышение энергоэффективности и развитие «зеленой» энергетики.



Выбранный курс соответствует мировым тенденциям, а также целям Парижского климатического соглашения, Директив ЕС и новой программы ЕС European Green Deal, к реализации которой также планирует присоединиться Украина.



Потенциал «зеленого» финансирования в Украине, по оценкам IFC, может достичь

70 млрд евро до 2030 года. Только за последние 5 лет привлечено 6,7 млрд евро инвестиций в украинский рынок энергоэффективности и "зеленых" проектов.



Замещение импорта газа остается актуальным. В 2019 году Украина использовала почти 30 млрд куб. м газа. Из них более 14 млрд куб. м газа импортировано. На это потрачено около 3 млрд долларов, которые можно было бы сэкономить благодаря местному топливу.



Во времена децентрализации все эти направления приобретают еще большую актуальность для голов громад. Ведь широкое внедрение энергоэффективных и «зеленых» проектов - это:



- активизация экономических процессов;

- экономия затрат на импорт энергоресурсов благодаря развитию биоэнергетики;

- новые рабочие места;

- увеличение поступлений в бюджеты различных уровней;

- удовлетворение энергопотребностей общества;

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;

- успешное прохождение отопительных сезонов;

- и главное - улучшение благосостояния людей.



Программа онлайн-форума - на сайте Госэнергоэффективности: http://www.saee.gov.ua/uk/ online-forum



Организаторы - Госэнергоэффективности под эгидой Минэнерго.



Ключевые темы, которые будут обсуждаться в ходе онлайн-форума:



· Приоритеты государственной политики в сфере энергоэффективности и «чистой» энергетики;

· Новые законодательные инициативы, участие в EU Green Deal, международное партнерство;

· Биоэнергетика как надежный путь замещения газа и решения энергетических и экологических вопросов громад;

· Энергоэффективность как составляющая обеспечения энергонезависимости регионов;

· Особенности реализации и финансирования «зеленых» проектов;

· Экспресс-обзор успешных «зеленых» проектов в регионах.



Онлайн-форум проводится совместно с такими партнерами:



- Украинско-датский энергетический центр;

- Проект GIZ "Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине";

- Представительство Фонда им. Ф. Эберта в Украине;

- Проект UNIDO / GEF UKR IEE "Внедрение стандарта систем энергоменеджмента в промышленности Украины";

- Энергетическая Ассоциация "Украинская Водородная Рада";

- Инициатива UNIDO - PFAN Private Financing Advisory Network.



Информационные партнеры форума:



Ø телеканал "ЕСПРЕСО";

Ø ИА "Укринформ";

Ø Профессиональная ассоциация экологов Украины.



Участие в Форуме бесплатное.



Регистрация участников обязательна! С целью получения доступа к онлайн-трансляции регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/ TcomhwkMXLR2SwnQA