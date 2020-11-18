Власти Беларуси обнародовали запись телефонного разговора с матерью забитого до смерти силовиками Романа Бондаренко

18 ноября, 2020, 11:45

В Беларуси генпрокуратура страны, чтобы доказать свою правоту предъявила запись разговора с матерью забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко

Соответствующую запись разговора с матерью убитого обнародовала Генпрокуратура РБ, передает Euroradio.

16 ноября двоюродная сестра погибшего Бондаренко Ольга Кучеренко говорила порталу TUT.BY, что тело ее брата пока не отдают родным.

"Мама Романа сегодня дважды приезжала в Генеральную прокуратуру. В 9 утра дежурный сказал приезжать в 11.00, потом сказали ждать ответа и обращаться позже", - говорила тогда Кучеренко.

Между тем в прокуратуре настаивают, что утром 16 ноября матери погибшего сообщили "о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына". Более того, там заявили, что представители генпрокуратуры и госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына и помочь в организации похорон.

"К настоящему времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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В подтверждение своей версии пресс-служба ведомства выложила якобы запись телефонного разговора предположительно матери Романа Бондаренко с представителем комитета судебных экспертиз.

"У нас все готово", - говорит мужской голос. Женский ссылается на усталость и обещает перезвонить.

"Я видела это заявление, но пока не готова ответить на вопросы. Мне в последнее время по экспертизе звонят большое количество раз, я не знаю, о каком конретно звонке идет речь", - сказала Еврорадио мать Романа Бондаренко.

По ее словам, в настоящее время тело погибшего парня находится в морге на Долгиновском тракте, 160а.

Роман Бондаренко вышел вечером 11 ноября во двор на "Площади перемен", чтобы помешать приезжим срезать бело-красно-белые ленты. После словесной перепалки на него напал один из приезжих мужчин, Бондаренко забрали в микроавтобус. В больницу в бессознательном состоянии доставлен из милиции. На следующий день он умер.

Напомним, в воскресенье 15 ноября на "Площади перемен" спецназовцы МВД Беларуси в защитных шлемах, бронежилетах и других защитных доспехах штурмовали расположенный в Минске народный мемориал памяти Романа Бондаренко, где перед этим было установлено первые более чем за три месяца протестов революционные палатки