Вакцина против COVID-19: Украина обсудила с ЕИБ выделение средств на закупку

18 ноября, 2020, 19:48

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской выделение средств на закупку Украиной вакцины против COVID-19

Об этом говорится на Правительственном портале.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября провел онлайн-встречу с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Стороны обсудили финансирование совместных инвестиционных проектов и расширение сотрудничества за счет новых программ. Премьер-министр поблагодарил ЕИБ за готовность рассмотреть возможность перераспределения 50 млн евро в рамках совместного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль сообщил о скорейшем рассмотрении вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19.

"Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения, как только появится такая возможность", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

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