В США решили возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого были приостановлены из-за авиакатастрофы

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации.

"Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращены к эксплуатации", - говорится в сообщении.

В США после 20-месячного запрета самолет Boeing 737 Max снова получил от Федерального управления гражданской авиации США разрешение на коммерческую эксплуатацию.

Эксплуатацию самолета было запрещено в марте 2019 года после двух авиакатастроф, которые унесли жизни 346 человек.

Ранее в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) объявили, что позволят эксплуатацию Boeing 737 Max после того, как соответствующее разрешение даст FAA. Европейский регулятор также выражал удовлетворение изменениями, внесенными в эту модель, прежде всего программным обеспечением системы маневрирования (MCAS), неисправность которой и стала основной причиной авиакатастроф.

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