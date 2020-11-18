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Espreso.tvОбществоВ Совет Федерации России внесли на рассмотрение вопрос об использовании войск страны за рубежом

В Совет Федерации России внесли на рассмотрение вопрос об использовании войск страны за рубежом

18 ноября в повестку дня верхней палаты российского парламента - Совета Федерации - включили вопрос об использовании вооруженных сил РФ за пределами России

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке дня.

Этот вопрос стоит первым в повестке дня Совета Федерации.

Докладчиками выступят уполномоченый представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

  • Напомним, 1 марта 2014 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации обращение относительно использования российских вооруженных сил на территории Украины. Совет Федерации поддержал предложение Путина единогласно: "за" проголосовали все 90 депутатов верхней палаты парламента. Депутат Александр Клишас заявил, что просьбу о военном вмешательстве якобы выразил лично отстраненный президент Украины Виктор Янукович.

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