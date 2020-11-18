В налогообложении вредных товаров необходим сбалансированный подход, - нардеп

18 ноября, 2020, 11:10

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Сова заявил, что резкое повышение акциза может привести к появлению на рынке контрафактной продукции

С одной стороны Украина должна максимально ограничивать употребление вредных товаров, но с другой стороны государство не имеет права допустить увеличения на алкогольном и табачном рынках нелегальной продукции. Об этом в комментарии сайту "Рубрика" заявил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Сова.

"Как народный депутат я поддерживаю инициативы, направленные на пополнение государственного бюджета, но выступаю за сбалансированный подход к налогообложению вредных товаров. Мы должны максимально ограничивать их употребление, но при этом не допустить появления на рынке контрафактной продукции", – сказал он.

Также народный депутат напомнил, что есть категории вредных товаров, на которые в течение последних двух лет не повышались акцизы.

В то же время на табачные изделия еще в 2017 г. был установлен 7-летний план постепенного повышения акцизов – на 20% ежегодно.

Также законом №466 в Украине с 1 января 2021 г. планируют резко – сразу в 4,2 раза – повысить акцизы на табачные изделия для электрического нагрева (т. н. ТИЭНы).