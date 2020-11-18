В Киеве учителей, заболевших коронавирусом, планируют бесплатно тестировать на COVID-19
18 ноября, 2020, 21:12
В столице планируют проводить бесплатное тестирование на коронавирус для отдельных групп учителей
Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии 24 каналу.
"Все учителя Киева, заболевшие COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24 часов", - отметил он.
По словам Рубана, этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, а соответствующее решение могут принять до конца недели.
- Напомним, за сутки, 17 ноября, в Киеве коронавирус подтвердили у 1213 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-