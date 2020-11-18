В Киеве учителей, заболевших коронавирусом, планируют бесплатно тестировать на COVID-19

18 ноября, 2020, 21:12

В столице планируют проводить бесплатное тестирование на коронавирус для отдельных групп учителей

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии 24 каналу.

"Все учителя Киева, заболевшие COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24 часов", - отметил он.

По словам Рубана, этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, а соответствующее решение могут принять до конца недели.

Напомним, за сутки, 17 ноября, в Киеве коронавирус подтвердили у 1213 человек.

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