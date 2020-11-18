 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве мошенники хотели "помочь" бизнесмену за $ 500 тыс. якобы благодаря связям в ОГПУ

В Киеве мошенники хотели "помочь" бизнесмену за $ 500 тыс. якобы благодаря связям в ОГПУ

В Киеве мошенники обещали помощь в решении вопросов бизнесмену якобы через связи в Офисе генерального прокурора

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Двое жителей Киева пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации уголовного дела, в котором его компания является пострадавшей. Они уверяли клиента, что имеют связи в руководстве Офиса генпрокурора, что было неправдой. За это они хотели получить полмиллиона долларов", - говорится в сообщении.

Мошенников задержали при получении первой части суммы в размере $250 тыс. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать