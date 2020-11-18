В Киеве мошенники хотели "помочь" бизнесмену за $ 500 тыс. якобы благодаря связям в ОГПУ

18 ноября, 2020, 21:25

В Киеве мошенники обещали помощь в решении вопросов бизнесмену якобы через связи в Офисе генерального прокурора

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Двое жителей Киева пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации уголовного дела, в котором его компания является пострадавшей. Они уверяли клиента, что имеют связи в руководстве Офиса генпрокурора, что было неправдой. За это они хотели получить полмиллиона долларов", - говорится в сообщении.

Мошенников задержали при получении первой части суммы в размере $250 тыс. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

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