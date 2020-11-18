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Espreso.tvОбществоВ грузе бананов: СБУ обнаружила в порту Одессы 20 кг кокаина из Южной Америки в $ 4 млн

В грузе бананов: СБУ обнаружила в порту Одессы 20 кг кокаина из Южной Америки в $ 4 млн

СБУ обнаружила в одесском порту "Южный" контрабанду партии кокаина из Южной Америки стоимостью около $ 4 млн по теневым расценкам

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный", и он скрыт среди груза из бананов. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности причастных к контрабанде наркотиков, в том числе проверяется возможная причастность к преступлению работников контролирующих органов.

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