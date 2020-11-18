В целом МВФ продолжает нас поддерживать, - Зеленский о разговоре с руководством Фонда
18 ноября, 2020, 22:33
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с руководством МВФ
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое 18 ноября вечером было обнародовано на страницах главы государства в социальных сетях, передает Еспресо.TV.
"В целом МВФ продолжает нас поддерживать. У нас была хорошая дискуссия. Мы продолжаем сотрудничество, ждем начала работы миссии МВФ в Киеве. Ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет. Значит, будет и финансовая стабильность нашей страны", - сказал Зеленский.
- Напомним, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Зеленский заверил в выполнении Украиной всех структурных маяков, необходимых для пересмотра программы МВФ.
- Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о готовности Украины принять миссию МВФ в кратчайшие сроки.
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