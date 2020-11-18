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Espreso.tvОбществоВ целом МВФ продолжает нас поддерживать, - Зеленский о разговоре с руководством Фонда

В целом МВФ продолжает нас поддерживать, - Зеленский о разговоре с руководством Фонда

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с руководством МВФ

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое 18 ноября вечером было обнародовано на страницах главы государства в социальных сетях, передает Еспресо.TV.

"В целом МВФ продолжает нас поддерживать. У нас была хорошая дискуссия. Мы продолжаем сотрудничество, ждем начала работы миссии МВФ в Киеве. Ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет. Значит, будет и финансовая стабильность нашей страны", - сказал Зеленский.

  • Напомним, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Зеленский заверил в выполнении Украиной всех структурных маяков, необходимых для пересмотра программы МВФ.
  • Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о готовности Украины принять миссию МВФ в кратчайшие сроки.

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