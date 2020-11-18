В целом МВФ продолжает нас поддерживать, - Зеленский о разговоре с руководством Фонда

18 ноября, 2020, 22:33

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое 18 ноября вечером было обнародовано на страницах главы государства в социальных сетях, передает Еспресо.TV.

"В целом МВФ продолжает нас поддерживать. У нас была хорошая дискуссия. Мы продолжаем сотрудничество, ждем начала работы миссии МВФ в Киеве. Ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет. Значит, будет и финансовая стабильность нашей страны", - сказал Зеленский.

Напомним, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Зеленский заверил в выполнении Украиной всех структурных маяков, необходимых для пересмотра программы МВФ.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о готовности Украины принять миссию МВФ в кратчайшие сроки.

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