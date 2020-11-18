В Берлине протестующие против карантина пытались прорваться в Бундестаг

Об этом сообщает Reuters и берлинский канал RBB 24.

"Немецкая полиция применила водомет и перцовый баллончик, чтобы разогнать тысячи протестующих, недовольных планами канцлера Ангелы Меркель установить закон, который даст правительству широкие полномочия в правовом поле для сдерживания пандемии", - говорится в сообщении.

Часть митингующих попыталась прорваться в Бундестаг. Это и спровоцировало столкновения с полицией. Правоохранители перед началом акций стянули в центр города водометы и призвали людей разойтись, поскольку многие пришли без масок и нарушали социальную дистанцию.

Впоследствии, после начала демонстраций, начались более масштабные столкновения - в полицию полетели бутылки и камни. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

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