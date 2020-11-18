Уверял в поддержке независимости НБУ и отсутствии угроз для НАБУ: Зеленский поговорил по телефону с главой МВФ

18 ноября, 2020, 07:45

Об этом сообщает сайт президента.

Во время разговора Зеленский заявил собеседнице о выполнении "всех структурных маяков" для пересмотра программы сотрудничества.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - сказал Зеленский.

Также президент Украины убеждал руководительницу МВФ в поддержке независимости НБУ и отсутствии угроз антикоррупционной инфраструктуре.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра э-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат э-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов ", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

Президент Украины отметил, что первый пересмотр программы МВФ и начало работы миссии Фонда станет "важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка".

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - сказал Зеленский.

В ОПУ добавили, что Георгиева "отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ".

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о готовности Украины принимать миссию МВФ в кратчайшие сроки.

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