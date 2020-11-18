 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУпраздняем справку о составе семьи, - Федоров

Упраздняем справку о составе семьи, - Федоров

Правительство приняло 18 ноября шесть постановлений, касающихся отмены справки о составе семьи

Об этом вице-премьер Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

"Упраздняем справку о составе семьи. Госорганы не будут требовать такую справку для предоставления админуслуг и выплат украинцам", - написал Федоров.

По его словам, 18 ноября приняты соответствующие шесть постановлений правительства.

Справка о составе семьи отныне не нужна:

  • При назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности военнослужащих.
  • Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны.
  • При оформлении единовременного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника Госспецсвязи.
  • При выплате денежной компенсации работникам службы гражданской защиты за аренду жилья.
  • Во время процедуры продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
  • При получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилье.

Отменяем справку о составе семьи. Госорганы не будут требовать такую справку для предоставления админуслуг и вы ...

Опубликовано Михаил Федоров среду, 18 ноября 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать