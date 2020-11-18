Упраздняем справку о составе семьи, - Федоров
18 ноября, 2020, 20:44
Правительство приняло 18 ноября шесть постановлений, касающихся отмены справки о составе семьи
Об этом вице-премьер Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.
"Упраздняем справку о составе семьи. Госорганы не будут требовать такую справку для предоставления админуслуг и выплат украинцам", - написал Федоров.
По его словам, 18 ноября приняты соответствующие шесть постановлений правительства.
Справка о составе семьи отныне не нужна:
- При назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности военнослужащих.
- Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны.
- При оформлении единовременного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника Госспецсвязи.
- При выплате денежной компенсации работникам службы гражданской защиты за аренду жилья.
- Во время процедуры продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
- При получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилье.
Отменяем справку о составе семьи. Госорганы не будут требовать такую справку для предоставления админуслуг и вы ...Опубликовано Михаил Федоров среду, 18 ноября 2020
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