Упраздняем справку о составе семьи, - Федоров

18 ноября, 2020, 20:44

Правительство приняло 18 ноября шесть постановлений, касающихся отмены справки о составе семьи

Об этом вице-премьер Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

"Упраздняем справку о составе семьи. Госорганы не будут требовать такую справку для предоставления админуслуг и выплат украинцам", - написал Федоров.

По его словам, 18 ноября приняты соответствующие шесть постановлений правительства.

Справка о составе семьи отныне не нужна:

При назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности военнослужащих.

Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны.

При оформлении единовременного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника Госспецсвязи.

При выплате денежной компенсации работникам службы гражданской защиты за аренду жилья.

Во время процедуры продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

При получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилье.

Отменяем справку о составе семьи. Госорганы не будут требовать такую справку для предоставления админуслуг и вы ... Опубликовано Михаил Федоров среду, 18 ноября 2020