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Espreso.tvОбществоУкраинской медицине не хватит средств, заложенных в существующем проекте госбюджета, - Степанов

Украинской медицине не хватит средств, заложенных в существующем проекте госбюджета, - Степанов


фото: moz.gov.ua
18 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил о нехватке средств на медицину в проекте бюджета на 2021 год

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сейчас в стране идет бюджетный процесс. Средств, которые заложены в проект госбюджета, принятом Верховной Радой Украины в первом чтении, недостаточно для надлежащего финансирования украинской медицины", - заявил Степанов.

По его словам, в Минздраве надеются, что во время второго чтения народные депутаты внесут соответствующие поправки в государственную смету, что позволит профинансировать украинскую медицину на том уровне, в котором она нуждается.

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