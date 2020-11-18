Украинской медицине не хватит средств, заложенных в существующем проекте госбюджета, - Степанов
18 ноября, 2020, 12:04
18 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил о нехватке средств на медицину в проекте бюджета на 2021 год
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Сейчас в стране идет бюджетный процесс. Средств, которые заложены в проект госбюджета, принятом Верховной Радой Украины в первом чтении, недостаточно для надлежащего финансирования украинской медицины", - заявил Степанов.
По его словам, в Минздраве надеются, что во время второго чтения народные депутаты внесут соответствующие поправки в государственную смету, что позволит профинансировать украинскую медицину на том уровне, в котором она нуждается.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-