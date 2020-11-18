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Espreso.tvОбществоУкраинцев станут извещать о пребывании в помещении с больными COVID-19

Украинцев станут извещать о пребывании в помещении с больными COVID-19


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время украинцев начнут оповещать, что они находились в одном помещении с больным коронавирусом

Об этом Шмыгаль рассказал во время заседания Кабинета министров 18 ноября.

Он отметил, что правительство введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Действуй дома". И национальная система QR-код, которая фактически будет информировать граждан о том, что они были в одном помещении с человеком", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина будет одной из первых стран мира, которая станет применять такие средства.

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