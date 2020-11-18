Украина закупит 6 млн экспресс-тестов для семейных врачей и бригад скорой помощи
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку", - написал он.
По словам Шмыгаля тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так должен появиться эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.
Он добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - подчеркнул премьер.
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