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Espreso.tvЭкономикаУкраина закупит 6 млн экспресс-тестов для семейных врачей и бригад скорой помощи

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов для семейных врачей и бригад скорой помощи


фото: reuters
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов и дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах по всей Украине

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку", - написал он.

По словам Шмыгаля тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так должен появиться эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.

Он добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - подчеркнул премьер.

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