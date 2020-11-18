Убийца легенд: ураинский боксер Редкач встретился с победителем Ломаченко
18 ноября, 2020, 12:21
Украинский боксер Иван Редкач встретился с победителем соотечественника Василия Ломаченко - американцем Теофимо Лопесом
Редкач выложил общее фото с Лопесом в Instagram.
Иван Редкач назвал абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) разрушителем мифов и убийцей легенд.
"Разрушитель мифов и убийца легенд у нас в гостях. Добро пожаловать в ниш дом, бро. Есть люди, которые говорят и отвечают за то, что говорят. А есть те, которые надувают щеки, отрываются от земли, а затем уходят в небытие и становятся больше никому неинтересными. Буду стараться быть интересным и отвечать за то, о чем говорю. Есть на кого равняться ", - написал Редкач.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа
- В то же время, отец и тренер абсолютного чемпиона мира американца Теофимо Лопеса заявил, что Василий Ломаченко не получит права на реванш из-за того, что не включил эту опцию в контракт на первый бой.
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