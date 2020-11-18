 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Байдена назвали 9 чиновников, которых первыми назначат в Белый дом

У Байдена назвали 9 чиновников, которых первыми назначат в Белый дом


фото: Українське радіо
17 ноября президент-элект Джо Байден объявил чиновников, которые будут назначены в Белый дом сразу после инаугурации

Об этом сообщает переходный штаб Джо Байдена и Камилы Харрис.

"Избранный президент Байден и выбрана вице-президент Харрис имеют амбициозную и неотложную повестку дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации - ред.)" , - рассказал по этому поводу руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн.

Всего объявлено 9 назначений в новой администрации Белого дома.

Старшим советником президента Байдена станет Майк Донилон; заместителем главы администрации - Джен Диллон; юрисконсультом Белого дома - Дана Ремус; главой администрации первой леди - Джулисса Панталеон; главным советником первой леди - Энтони Бернал; советником президента - Стив Ричетти; директором канцелярии Белого дома по публичных вопросов - Седрик Ричмонд; директором канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений - Джули Родригес; директором по вопросам деятельности Овального кабинета - Энни Томасина.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать