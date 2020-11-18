У Байдена назвали 9 чиновников, которых первыми назначат в Белый дом

18 ноября, 2020, 08:40

17 ноября президент-элект Джо Байден объявил чиновников, которые будут назначены в Белый дом сразу после инаугурации

Об этом сообщает переходный штаб Джо Байдена и Камилы Харрис.

"Избранный президент Байден и выбрана вице-президент Харрис имеют амбициозную и неотложную повестку дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации - ред.)" , - рассказал по этому поводу руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн.

Всего объявлено 9 назначений в новой администрации Белого дома.

Старшим советником президента Байдена станет Майк Донилон; заместителем главы администрации - Джен Диллон; юрисконсультом Белого дома - Дана Ремус; главой администрации первой леди - Джулисса Панталеон; главным советником первой леди - Энтони Бернал; советником президента - Стив Ричетти; директором канцелярии Белого дома по публичных вопросов - Седрик Ричмонд; директором канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений - Джули Родригес; директором по вопросам деятельности Овального кабинета - Энни Томасина.

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