Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы
18 ноября, 2020, 07:20
Во вторник, 17 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Вторник, 17 ноября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-