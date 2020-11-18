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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы

Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы

Во вторник, 17 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Вторник, 17 ноября 2020 г.

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