Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы

18 ноября, 2020, 07:20

Во вторник, 17 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

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